Ma mare deu tenir raó: masses litres de Coca-Cola. Capsot. Xona. Carnús. I ja hi torno a ser, al bar de l’Hospital. Un cert brot de psoriasi no ha resistit al medicament. L’Hospital de la Vall d’Hebron és meravellós. Este hospital va tenir el privilegi de veure’m néixer. Que ací em parí ma marona, redell. Si no arriba a ser per Dermatologia la meua vida seguiria essent una gran nafra de cap a peus. Ara, malgrat el brot, estic infinitament millor que abans d’acudir d’urgència ací per primera vegada. A la Vall d’Hebron li dec haver tornat a recuperar una salut que vaig perdre el 2013, quan excavant al Mercat de Sant Antoni vaig patir el primer brot, descomunal. Gràcies, doncs, a tots els metges i en especial al dr. Mollet per haver-me recuperat la salut de la meua pell i l’autoestima.