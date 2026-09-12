Guanyarem la plena sobirania

Guanyarem la plena sobiraniaDeixa un comentari
Sovint, havent sopat, encetem una discussió que gira a l’entorn d’algun fet quotidià que ens neguiteja: aquest és un esdeveniment universal i que des de la nit dels temps es repeteix així que l’hora de dormir s’apropa. I és d’aquesta manera com xerrem de la renovada percepció de les coses que el pas dels anys ens ofereix. I és així com tan sovint, amb la meva companya, acabem establint connexions des de la història que hem estudiat (i que d’alguna manera aproximada coneixem amb certesa) i aquella que hem viscut i, per tant, forma part del passat de cadascú de nosaltres.
Avui, tot sopant, hem escoltat al telenotícies que els poders fàctics del País Valencià no mostren cap interès en aturar el censor suprem en la seva perpètua croada borbònica contra Catalunya. Mireu: aquests botiflers sembla talment que visquin encara pensant que una altra Revolució francesa és possible (per dir-ho d’una manera sorneguera, és clar). I és que és clar que més enllà del profund sentiment de repulsa envers les accions que aquests genocides culturals porten a terme des d’avui fa 300 anys (per dir-ho d’una manera aproximada) arreu del sud de Catalunya, hi ha el sentiment de vergonya aliena que comporta el fet de tenir consciència de viure a l’era de la informació (de la societat en xarxa). Molt bé, Camps vol tancar TV3 coincidint amb el 300 aniversari de la batalla d’Almansa. No cal dir que en qualsevol país normal aquest fet seria motiu d’un escarni polític important, però permeteu-me afegir una reflexió retòrica, inevitablement simple, centrada en la supèrbia més rància de l’espanyolisme: de debò es pensa el senyor Camps que, 300 anys després de la per nosaltres derrota d’Almansa, impedirà que arreu del País Valencià no es puga visionar TV3? Per sort, el progrés de la ciència i de la tècnica existeix i avança sense la necessitat d’amargar la vida als ciutadans.
Avui, tot sopant, hem escoltat al telenotícies que els poders fàctics del País Valencià no mostren cap interès en aturar el censor suprem en la seva perpètua croada borbònica contra Catalunya. Mireu: aquests botiflers sembla talment que visquin encara pensant que una altra Revolució francesa és possible (per dir-ho d’una manera sorneguera, és clar). I és que és clar que més enllà del profund sentiment de repulsa envers les accions que aquests genocides culturals porten a terme des d’avui fa 300 anys (per dir-ho d’una manera aproximada) arreu del sud de Catalunya, hi ha el sentiment de vergonya aliena que comporta el fet de tenir consciència de viure a l’era de la informació (de la societat en xarxa). Molt bé, Camps vol tancar TV3 coincidint amb el 300 aniversari de la batalla d’Almansa. No cal dir que en qualsevol país normal aquest fet seria motiu d’un escarni polític important, però permeteu-me afegir una reflexió retòrica, inevitablement simple, centrada en la supèrbia més rància de l’espanyolisme: de debò es pensa el senyor Camps que, 300 anys després de la per nosaltres derrota d’Almansa, impedirà que arreu del País Valencià no es puga visionar TV3? Per sort, el progrés de la ciència i de la tècnica existeix i avança sense la necessitat d’amargar la vida als ciutadans.
Comparteix això:
Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà