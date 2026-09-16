Solcades

Eduard Solà Agudo

  • Mapa del bloc

    • Generalitat suprimida

    Deixa un comentari

    El 16 de setembre de 1714, cinc dies després de la caiguda de Barcelona, fou abolida la Generalitat anterior a la Nova Planta. Josep de Vilamala, abat de Sant Esteve de Banyoles, consta com el darrer president de la Generalitat.

    El 5 d’abril de 1938, quan les tropes franquistes ja havien entrat en territori català, Franco promulgà el decret que abolia l’Estatut de 1932 i les institucions autonòmiques. Amb l’ocupació de Catalunya el 1939, la supressió es va fer efectiva sobre tot el territori. La Generalitat, però, va mantenir una continuïtat institucional a l’exili, amb Companys, Irla i Tarradellas. 

    Aquesta entrada s'ha publicat en Pace sulla Terra el 16 de setembre de 2026 per Eduard Solà

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.