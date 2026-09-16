Generalitat suprimida

Generalitat suprimidaDeixa un comentari
El 16 de setembre de 1714, cinc dies després de la caiguda de Barcelona, fou abolida la Generalitat anterior a la Nova Planta. Josep de Vilamala, abat de Sant Esteve de Banyoles, consta com el darrer president de la Generalitat.
El 5 d’abril de 1938, quan les tropes franquistes ja havien entrat en territori català, Franco promulgà el decret que abolia l’Estatut de 1932 i les institucions autonòmiques. Amb l’ocupació de Catalunya el 1939, la supressió es va fer efectiva sobre tot el territori. La Generalitat, però, va mantenir una continuïtat institucional a l’exili, amb Companys, Irla i Tarradellas.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Pace sulla Terra el 16 de setembre de 2026 per Eduard Solà