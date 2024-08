Amb el volantí a una mà i el mòbil a la butxaca. Les gavines són unes aus predadores. Fa molts anys, quan es reformava el Mercat de la Barceloneta, jo estava excavant al refugi antiaeri que hi havia als seus fonaments. Tranquil·lament dinava un trist entrepà als afores de la caseta dels obrers quan, en acabat, vaig llençar el crostó del pa a una muntanya de runes. De seguit, una legió de gavines es van llençar a devorar aquella minúcia de menja. Algunes duien el bec ensangonat. El fàstic va ser total i l’esglai també, per bé que no m’havia fixat que esperaven sigil·losament a la carcassa de ferralla de l’antic mercat. Ecs.