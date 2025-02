La meua nova Vespa (i V)

Ahir vaig baixar amb la vespeta a Cervera, al pis que tinc llogat a Cervera; xiquet quina gelor. Ja que gela, que neve i xalera. I si m’enxissa este fred. Ara, demà al dematí, solet. De matinet giraré cap a Vinaròs a vore a la meua jove. I després muntaré a Les Cases per a dinar amb ma mare.

Avui, a Cervera -del Maestrat- mos ha poglut i m’ha abellit de dinar a ca la Mati. La Mati fa bons menjars, val a dir-ho. Olleta, llangonissa… Avui de peix tenia bruixetes però he preferit la carn. Ahir per sopar vaig menjar un corderet gustoset de veres. Feia temps que no menjava un corder com lo d’ahir, de ca la Paquita i Carlos.

D’aquí dos setmanes comencem a excavar una altra volta. Bo. Ja en tinc ganes. Sempre en tinc ganes. Vindrà el Juako, que ve recomanat per jo, i compartirem lo pis que tinc llogat. I ara de cara la primavera i el maleït estiu, a voltar amb la vespeta, després de la feina. Ma si xalaré per Sant Mateu, Tírig, la Jana, Sant Jordi, Traiguera, la Salzedella, Santa Magdalena… Gas!