Pel seu coll una semblança de plor de moixonet li recorda un sentiment que creia haver oblidat per sempre. Ara s’adona que ha perdut alguna cosa de valor i per sempre li quedarà el record d’esta emoció amb regust de sal de mar. La maduresa té estes pendents, estes patacades, este adonar-te que hi ha algunes persones que ja no formen part d’aquell futur incert.

M’alegra haver guanyat, esta volta, perquè d’una altra manera hauria esdevingut un personatge silenciós, a qui li importa un rave seguint anhelant esdevenir un dia el llop amb ànima de gegant del Pirineu que sent la força d’un univers verd i gelat en el seu cor.

He vençut. Per què negar-m’ho? La cursa del meu temps cap a futur amable seguirà davallant pels afluents de la bonança, cada migdia.