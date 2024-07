I

Fonedís, lo migdia s’escurça i gairebé no es deixa sentir. La vesprada s’allarga, la nit passa de puntetes. Lo migdia, quan entra pel menjador, xopa totes les manises. Les manises riuen perquè les manises es fan per a engrandir l’alegria dissimulada.

II

M’ho digué el Morrongo, lo pastor de Masdenverge, que enguany l’estiu seria més bo que el de l’any passat.

Cada visita, cada enyorança, la manera de dir-se adéu. És estrany que no plogue avui: a l’agost plourà. Ara el cel està net i la mar es manté calmada.

III

Podria anar a pescar, podria fer-me a la idea que a Andorra mos nevarà, podria muntar a Vallibona i deixar de comptar els dies que van passant de llarg, damunt del meu cap.

Si volés, aniria als Alps, a retrobar la nit i l’aurora, aquell instant abans de l’alba que només coneix el gall. Que el gall fa saber. Cada poble té el seu gall. Tot ve a néixer, després que el gall anuncie que l’aurora ja és aquí.

IV

Jo només espero. Esperar és una manera més de ser. És un estat de l’ànima i pot ser molt entretingut. Esperar i, mentrestant, escriure, llegir. Esperar i contemplar és un sublim estat de la matèria.

Ara està de moda tot allò que quànticament és possible i només possible si es pensa quànticament. Això és vell, és bíblic.

V

Aquestes notes disperses que no porten enlloc pot ser que algún dia esdevinguen la llei. La meua llei enterrada, secreta i alhora intrascendent per a la resta. Són notes que no porten elloc, no tenen cap importància. Són un joc, un entreteniment, una manera mandrosa i mentidera de proclamar-se informació. Tanmateix, no em mireu pas a mi: no en sóc pas jo el responsable.

VI

Recordo aquella tarda que plovia i vam anar en metro al Palau de la Música, a fer un taller de pintura i música. Jo tenia quatre anys. Em fascinà aquella estada i segur que vaig pensar que m’agradaria anar-hi cada dia o quedar-me a viure en aquell temple la resta de la meua vida. Perquè de menut ja era mandrós, ja sabia que aquest món no estava fet per a cobrir les meues expectatives.

Per això sóc arqueòleg. Què podria ser, sinó?