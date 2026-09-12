Final de lectura

Solcades

Eduard Solà Agudo

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    Fa dies que començo i no acabo aquest post. Ahir, quan vaig arribar de les primeres classes del semestre a la Facultat, vaig començar a escriure sobre la paella tan sublim que ens fa ma mare els diumenges que passo a visitar la família. Avui, però, que m’he llevat a quarts de cinc i fins ara he estat practicant el gran plaer de descobrir i llegir blocs, segurament acabaré dient algo de profit.

    Fragment recuperat de l’arxiu web.

    Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà

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