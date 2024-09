Arribarà el dia que escriuré a les parets que la meua vida s’ha estimbat, però de moment he decidit que deixo que em sorprengue. La meua filla ho és tot i jo adreço les vores dels camins que duen cap a la platja més trista i feréstega de l’Ebre, que és la del Trabucador. Recordes? Vam follar un migdia gris, plujós i ventós en la seua arena. En acabat vas dir-me que m’estimaves i jo t’eixugava la salabror del rostre i no sabia què dir. Era bonic perquè era tardor. Feia just unes setmanes que mos havíem conegut i després vingué el viatge a Narbona. Follàvem com conills perquè allà també plovia.

Ara voldria que tot això em passés amb la R., però per sempre. A la seua manera.