A les 10.00 en Miquel ha entrat al quiròfan. Avui, dilluns. Demà, dimarts. Aquest ordre em fa suar, però quan sàpigue que està bé, la gravetat recuperarà el seu centre i pels marges la pluja sabrà quan haurà de ploure, aproximadament, a prop d’aquesta latitud que ens ha tocat. A vegades em sento una mica heroi, ho reconec, però no tant com aquells que avui han operat el meu amic Miquel. Mai tant. Sovint penso això: què fan aquelles persones que acaben d’operar a un jove? Anys enrere vaig escriure que devien ser com els àngels: es canvien les seues robes, suposo que en silenci. I després? Volen cap al cel de la Diagonal, van a fer un cafè a l’Illa, remenen llibres a l’FNAC? Aquest és el misteri dels àngels, que sempre hi són i vesteixen robes semblants a les nostres. Jo sóc tan envejós i poca cosa que m’agradaria ser com un àngel. Només per vanitat, ho reconec. Somriure com un àngel. Sentir l’aire net de la Diagonal així que surt el sol com ho senten els àngels. Esperar que el semàfor estigue en verd, baixar per Numància, carrer Tarragona, Consell de Cent, Palau Firal, les escales mecàniques, Montjuïc, la guingueta dels cacauets, les pipes i les coca-coles, la gespa i la terra, la parella al banc, Palau Sant Jordi, Lluís Companys i baixar pel Serrahima, Caixa Fòrum. Un, dos, fer un salt, un altre salt, tancar els ulls, deixar de caminar, enlairar-me, perdre la por per sempre i de passada l’oremus reconsagrat i tornar a l’Illa, a la frescoreta de la planta baixa, que és mare, i trucar a en Miquel per fer una birra a Francesc Macià o Calvet, i pujar al tramvia i al cap d’una sola parada baixar. Migdia. Canícula. Guaita’l, sempre tard. Somriure, no pensar. Fer un piti.
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