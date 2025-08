D’ací uns dies acabarà l’agost i potser tindrem un final d’estiu mullat. ‘D’agost les acaballes, ametlles a les borrasses’, però a casa ja pensem en la collita de l’oli. Enguany es preveu que la producció supere força la dels anys anteriors. Això va com va, però les pluges de la primavera no van ser debades per als arbres.

De moment cal esperar els núvols del capvespre que mos porten aquelles pluges que els darrers anys han estat nefastes, per ferotges, per calamitoses. No les voldria pas, enguany. Ni per a l’ametlla, ni per a l’oliva. Però sí que voldria tornar a gaudir d’aquell cel grisós que el Mestral empeny cap a la costa. Cosa de témer pels pescadors, no cal dir-ho, i també pel fruit que mos dóna l’olivera, que tot just ara comença a produïr els fantàstics polifenols, un cop lo pinyol s’ha format i fermat.