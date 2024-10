Sento este fred que arriba ací a la platja, des d’on ara escric. Quina delicia! I sento, ara mateix, una profunda felicitat que m’arriba del Senyor. Estes nits arriben per a romandre en l’esperit. D’aquí una estona, quan me’n torne a casa, sé que la felicitat passejarà pels carrers antics de la gent que m’estimo, la gent del meu poble. Com podria abandonar-te, jo, Jesús, de les meues pregàries. M’has salvat tantes voltes del Mal, tantes voltes m’has dit a cau d’orella que tu tens un altre temps i unes altres maneres, que ara m’adono que un dia et vas endur la meua por i al seu lloc m’hi posares la pau i la felicitat. Una pau i una saviesa només per a mi. Un regal diví. Una felicitat que esta nit se’m fa present ací, en la claror d’una espléndida lluna bressolada per un mar que du el nom del meu amor.