Jo no sé com sobreviu el coneixement. Einstein va escriure que el coneixement és limitat i que la imaginació és més important que el coneixement. Potser -potser- volia donar a entendre que el principi de la saviesa (Calders) era quelcom que necessàriament havia de trascendir a la matèria? Quina cosa més bonica, d’una tendresa que si la mires de cara et fa baixar la mirada i si la mires en la distància et fa plorar si no et veu ni Déu. Potser hi ha una manera honesta i real de sobreviure a Gaza, encara, però només és una sospita. Potser hi ha una manera de millorar. O més d’una. Quan romandre al twitter o fent plànyer el cos diries que no té cap potència benèfica, quin senyal sospites que et convindria per matar l’avorriment? Augmentar unes dècimes el LPI de Lumosity? Augmentar els ‘moments’ del Brainhq? Confiar que la història et farà més vencedor que perdedor? Quina barbaritat, coiumptar com es compten els cèntims, pensar allò que pensa l’altre i aquest altre mai t’ha fet el pes, que no te l’acabes de creure, que no, que això, que això altre. I no saps d’on ve, però aquella cambra fosca de ca la iaia de cop se’t fa present. I l’olor dels llibres. El tren. Montpeller. Estiu. Què hi feu quan no és estiu? Quan plou a Barcelona, també plou lluny, ací, molt lluny? Lluny com Gaza. Déu meu. Si la ment no m’enganya. Si això que deixa de ser notícia o és inoportú, deixa de fer-se present en les postals dels reportatges de les revistes o les cròniques dels viatgers savisk, què direm? Tant se val, allò que és segur és allò que ara ets: un cos suant i dubtant.
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