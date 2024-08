Quan arriba el setembre cal estovar la terra i esperar que les pluges no triguen. Mai reguéssiu les bajoqueres o les faveres després de sembrar la llavor. Aquestes plantes volen saó i terra retovatada. Un cop es sembra la llavor cal esperar a que aquesta germine ben bé quatre o cinc dits. Aleshores ja està a punt per ser regada.

Hi ha una menja molt apreciada per mi: el pèsol tirabec amb pataca. Aquesta varietat es menja amb la tavella i la seua textura és finíssima, així com el seu gust. No us n’estigueu de no sembrar-ne, tot i que sigue al balcó de casa, i ja m’ho contareu.