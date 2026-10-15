Estimat Manuel Carrasco i Formiguera

Estimat Manuel Carrasco i FormigueraDeixa un comentari
Vaig llegir Divendres de Passió, d’Hilari Raguer, i Cartes de la presó, de Manuel Carrasco i Formiguera, quan era jove, en la meua etapa universitària. I hi ha llibres que, amb els anys, oblides, i uns altres que se’t queden a dins com una pedra a la sabata de la consciència. Estos dos són dels segons. No perquè m’ensenyaren a admirar un heroi, sinó perquè em posaren davant d’una qüestió terriblement incòmoda: fins on està disposat a arribar un home per no trair-se a si mateix?
Raguer reconstrueix amb una precisió historiogràfica extraordinària la trajectòria d’un personatge que desmunta bona part de les simplificacions amb què encara expliquem la Guerra Civil. Carrasco era catòlic, republicà, catalanista, demòcrata i independentista. Esta combinació el convertia en un individu especialment molest, és clar. Els revolucionaris anticlericals no acabaven de fiar-se’n i els franquistes, per català, d’entrada el consideraven un enemic.
Però les Cartes de la presó em colpiren encara més. Allà desapareix el polític monumental i apareix l’home de carn i ossos. El marit enamorat de Pilar Azemar, el pare que enyora els fills, l’home vulnerable que té por de perdre allò que estima. En una carta escriu: ‘amb les teves cartes reso, ploro, dormo i visc, i sense elles no em sentiria amb forces per a res.’ Quina manera de desmuntar la masculinitat impostada! La fortalesa no consistix a no plorar, sinó a continuar estimant quan tot està organitzat perquè deixes de fer-ho.
I ací rau, probablement, allò que més em va marcar: la impossibilitat de separar la dignitat pública de la privada. Carrasco no tenia una moral per als discursos i una altra per a casa. No era infal·lible, naturalment. Era un home del seu temps, amb les seues contradiccions. Però la coherència entre les conviccions, els afectes i els actes era d’una radicalitat extraordinària.
El 9 d’abril de 1938 el van afusellar a Burgos. Les seues darreres paraules, segons els testimonis, uniren les dues fidelitats fonamentals de la seua existència: ‘Visca Catalunya lliure!’ i ‘Jesús, Jesús, Jesús’. No puc imaginar una síntesi més colpidora entre consciència nacional, llibertat i transcendència.
I ara pense en l’actualitat. En una societat on sovint es confon la política amb el màrqueting, la identitat amb una etiqueta i la coherència amb una nosa electoral, Carrasco resulta incòmode. Molt incòmode. Després del 2017 hem vist processos judicials, empresonaments, exilis i una discussió persistent sobre els límits de la sobirania catalana. No és el 1938, evidentment: equiparar la democràcia actual amb una dictadura que afusellava adversaris seria una animalada historiogràfica. Però hi ha una pregunta que travessa totes dues conjuntures: què passa quan la legalitat de l’Estat entra en conflicte amb la voluntat política d’una part substancial de la ciutadania?
Carrasco ja advertia: ‘La pitjor desgràcia que pot sofrir col·lectivament un poble és la manca de l’ideal.’
Amb els anys he comprés que estos llibres no em van marcar tant per la mort del protagonista com per la manera com havia decidit viure. Perquè una vida digna no és una vida sense por, ni sense patiment, ni tan sols sense errors. És una vida en què la consciència no acaba venuda al millor postor.
En una època decadent fins els laterals, de tant de postureig moral, la seua vida se’ns fa present.