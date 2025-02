Este bloc no sé on anirà a parar. En desconec lo rumb i lo més esplèndid i lluït és que no rep cap comentari. Sospito que la cosa se’n va de mare, però m’entreté i això és tot i res alhora. Ja és de la família. És com un gos, que te l’acabes fent teu i cada dia l’has de treure entre dues i tres voltes a fer les seues històries. Cagar, pixar, ensumar. Ai, ai. I val a dir que em censuro i no poc, que el dia que me’n canse ja hi seré comptat de cap a cal jutge. ‘M’han dit que passe abans de dinar, vostè dirà…‘

La gràcia del bloc és que per mi és un espai del meu món del tot imprevisible. Qualsevol hora és bona per escriure, per dir penjaments i penjar una fotografia.

En fi, que el Solcades no sé on anirà a parar, però el cert és que no té recanvi i d’això enguany en farà 11 anys. Seguim fins l’últim dia -a patir, l’últim dia, ja ho sabeu- i que siga lo que Déu vulgue.

Va, avui una mica de la millor música: fa dies que no omplo de continguts la calaixera ‘De sentir‘.