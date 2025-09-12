Solcades

Eduard Solà Agudo

    • 12 de setembre de 2025
    Estat Català
    0 comentaris

    Estat Català en la Diada Nacional d’enguany

    Fotografia: Antaviana Callau

    Els parlaments programats al Fossar de les Moreres-Passeig del Born amb motiu de la Diada Nacional es van haver de suspendre a causa de la pluja intensa. Les lletres de les persones que havien de fer el seus parlaments seran recollides i publicades.

    A la tarda, Estat Català vam participar en la manifestació de l’ANC a Barcelona, encapçalant la pancarta juntament amb les delegacions internacionals de Sardenya (República), Còrsega (Nazione) i Nova Caledònia (FLNKS), convidades enguany als actes del Fossar de les Moreres.

    Fotografia: Antaviana Callau

