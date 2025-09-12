Estat Català en la Diada Nacional d’enguany

Els parlaments programats al Fossar de les Moreres-Passeig del Born amb motiu de la Diada Nacional es van haver de suspendre a causa de la pluja intensa. Les lletres de les persones que havien de fer el seus parlaments seran recollides i publicades.
A la tarda, Estat Català vam participar en la manifestació de l’ANC a Barcelona, encapçalant la pancarta juntament amb les delegacions internacionals de Sardenya (República), Còrsega (Nazione) i Nova Caledònia (FLNKS), convidades enguany als actes del Fossar de les Moreres.
