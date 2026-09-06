Arròs a banda

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Amb los anys, les hòsties, la frustració, el silenci imposat i algun consell dels que en saben, un acaba aprenent una cosa bastant absurda: fer-se menut quan se sent gegant. No és falsa modèstia, és economia domèstica. Veus patrons massa ràpid, relaciones coses que aparentment no tenen res a veure, una conversa te porta a tres llocs alhora i de vegades ja saps per on petarà una cosa mentre encara te l’estan presentant. Això, curiosament, no sempre cau bé. Gairebé mai. Sobretot al competidor de guàrdia: li ensenyes una cosa, li resols un problema i al cap de dos dies explica que va perdre mitja tarda ensenyant-t’ho a tu, pobre ignorant. Admirable. Hi ha gent capaç de convertir un favor rebut en una medalla pròpia sense ni despentinar-se. Per això aprens a callar, a fer cara de paper de fumar, a deixar passar alguna bestiesa sense corregir-la i fins i tot a fer veure que no has entès una cosa que vas entendre abans que acabessen la frase. Però lo problema no és només lo cap. També hi ha aquella manera rara de digerir les emocions: una injustícia menuda pot quedar fent voltes durant dies mentre una desgràcia grossa entra, seu, demana cafè i no diu res fins al cap d’una setmana. La vergonya aliena arriba abans que l’autobús, lo sentit de justícia treballa hores extres sense cobrar i l’humor acaba fent de sistema digestiu: si no ho pots arreglar, almenys procura que tingue un bon remat. I així vas fent, entre estrats geològics mentals, associacions improbables i silencis perfectament calculats, intentant no molestar massa amb allò que veus, perquè una de les coses més estranyes que s’aprenen amb los anys és que destacar sense voler també pot ser considerat una provocació. I llavors toca tornar a fer-se el dissimulat, per fora. I com va escriure en Calders, amb ‘una mitja rialla triomfal’ cap endins.