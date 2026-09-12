Escriure en català

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La diada de Sant Jordi, nomenat patró dels cavallers el 1094 pel rei Pere I, ja la tenim a tocar. Amb l’heroïcitat pròpia dels nobles feudals que es citaven en duel i per l’honor o l’amor -o totes dues coses- no temien la mort, la llegenda l’ha fet mereixedor d’una de les representacions més belles que conec del triomf del bé per damunt del mal. Hi ha tota una basta tradició literària europea que gira a l’entorn d’aquesta ancestral idea de la justícia, tan lligada als fonaments judeo-cristians de la nostra cultura. Entre altres motius, no endebades el 23 d’abril ha esdevingut, des del 1995, el Dia Mundial del Llibre i dels Drets d’Autor.
Fragment recuperat de l’arxiu web.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà