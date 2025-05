Escriure em fa feliç perquè m’allibera. Després d’una vida escrivint, ara m’adono que no puc fer-ho d’una altra manera que no sigue a trascantó.

Qui no llegeix, ni escriu perquè no en sap, malgrat haver anat a l’escola, és un infeliç. Desconfia de les persones que no contemplen el fet d’escriure. No conexien certs límits, no es fan preguntes que d’entrada no saben resoldre. I menteixen. Es menteixen. Són gent de qui desconfiar.