I

A quarts de cinc he agafat lo bus que m’ha deixat a Palau Reial. He vingut a l’Hospital de la Vall d’Hebron, a visitar-me de la psoriasi. Sí, d’urgència, perquè no puc sofrir més tanta ferida i tanta picor. Insuportable.

En surto amb una nova recepta. Una recepta que en més de deu anys de visitar-me, la meua estimada dermatòloga de l’Hospital Comarcal d’Amposta no ha sapigut receptar-me tot i veure’m fet una nafra de cap a peus. De res.

Ara estic content i molt agraït a la dra. Patricia Garcia, de la Vall d’Hebron. Una bona doctora.

II

He quedat amb mare per anar a dinar al Sakura, un bufet japonès del carrer d’Olzinelles. Ara mateix estic al metro, enamorant-me quàntica i exponencialment de la xica que no aparta la mirada del seu mòbil. És preciosa.

III

Tinc ganes de passejar entre oliveres. Estic content i satisfet d’haver comprat una finca d’oliveres centenàries i alzines. I per quatre duros. Sóc feliç. Estic amb Déu i Déu està en mi. Què més puc demanar a banda de salut per a tothom i la gent que m’estimo?

IV

Déu méu, esta xica del metro és un àngel. Si elle me le dit, allons-y…