És molt senzill

De fet, no és que siga senzill, sinó que a més és ver i l’única manera de ser una mica feliç en aquesta vida. Estima. Només es tracta d’aprendre a estimar més enllà de la família i dels amics de sempre. Abandona’t per estimar-te prou com per no perdre’t, i sigues valent. Això és tot el que et demana Jesús, perquè l’amor és la potència més alta, l’energia capaç d’obrar qualsevol fita. No tingues vergonya com jo no en tinc. Estima la ciència i t’adonaràs que això que dic és una veritat absoluta.