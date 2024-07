És allò que sents

I

Allò que sents és allò que ets. Res hi ha res més potent que coneixe’t i això depèn del temps i de la consciència. Cal coratge per adonar-te que ets tant vulnerable a la por que series capaç de negar-ho tot malgrat l’evidència. Jesús també ensenya això, en el relat de la Passió.

Però també ensenya, des del meu punt de vista, que la por no serveix per a res. Quan resem el Parenostre i diem ‘faci’s la vostra voluntat’ estem entregant la nostra vida als designis de Déu. Perquè confiem en Ell, en la seua bondat i generositat, i no en la dels homes. I ens dirigim a Ell des de la responsabilitat, que vol dir des del convenciment. Déu ens dóna sempre la llibertat d’escollir. I la nostra llibertat és sempre individual.

II

La tolerància dels homes és aquella que la llei contempla.

III

Allò que sents és meravellós, és el teu tresor del qual altres se’n beneficïen. Mima’l.