Erwin SchrödingerDeixa un comentari
Erwin Schrödinger (Viena, 1887–1961) fou un físic austríac i un dels fundadors de la mecànica quàntica. El 1926 formulà l’equació que porta el seu nom, essencial per descriure el comportament dels àtoms. El 1933 rebé el Premi Nobel de Física, compartit amb Paul Dirac.
Treballà a Zuric, Berlín, Oxford i Dublín, abans de tornar a Viena. També s’interessà per la biologia, la filosofia i la relació entre la consciència i el món.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Circulus anni, Les meues fotografies el 31 d'octubre de 2026 per Eduard Solà