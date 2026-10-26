Erik SatieDeixa un comentari
Erik Satie va ser un compositor i pianista francés nascut a Honfleur l’any 1866. És conegut per obres com les Gymnopédies i les Gnossiennes, de melodies senzilles i atmosferes suggeridores. Va viure a París i es va relacionar amb artistes de les avantguardes. La seua música va qüestionar les convencions del seu temps i va influir en compositors posteriors. Va morir l’any 1925 i és una figura singular de la música moderna.
Comparteix això:
Aquesta entrada s'ha publicat en Circulus anni, Les meues fotografies el 26 d'octubre de 2026 per Eduard Solà