Solcades

Eduard Solà Agudo

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    • Erik Satie

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    Erik Satie va ser un compositor i pianista francés nascut a Honfleur l’any 1866. És conegut per obres com les Gymnopédies i les Gnossiennes, de melodies senzilles i atmosferes suggeridores. Va viure a París i es va relacionar amb artistes de les avantguardes. La seua música va qüestionar les convencions del seu temps i va influir en compositors posteriors. Va morir l’any 1925 i és una figura singular de la música moderna.

    Aquesta entrada s'ha publicat en Circulus anni, Les meues fotografies el 26 d'octubre de 2026 per Eduard Solà

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