ERC: subordinació a Espanya i cap avanç cap a la independència

ERC: subordinació a Espanya i cap avanç cap a la independènciaDeixa un comentari
ERC, una anomalia. A canvi de què?
A canvi de què està ERC disposada a subordinar el seu projecte nacional a una estratègia espanyola? Esta és la pregunta central davant la via que està explorant amb Podem: una via que prioritza la reorganització de l’esquerra espanyola i la disputa per l’hegemonia dins del bloc progressista, però que encara no concreta quin mecanisme ha de fer avançar la independència.
La comparació internacional no oferix models aplicables de manera automàtica, però sí elements per a l’anàlisi. El Sinn Féin irlandés, l’SNP escocés, Plaid Cymru a Gal·les, EH Bildu i el PNB a Euskadi, el BNG gallec, Femu a Còrsega i Core in Fronte a Còrsega, el Partito Sardo d’Azione, iRS i ProgReS a Sardenya, la UDB i el Parti Breton a Bretanya, l’N-VA i Vlaams Belang a Flandes, l’SVP i Süd-Tiroler Freiheit al Tirol del Sud, el Parti Québécois i Québec solidaire al Quebec, Inuit Ataqatigiit, Siumut i Naleraq a Groenlàndia, Tjóðveldi a les illes Fèroe, el FLNKS a Nova Caledònia i l’independentisme de Bougainville representen trajectòries, objectius i estratègies diferents.
Algunes d’estes forces són independentistes, mentre que altres són autonomistes o sobiranistes. Algunes han establit aliances amb partits d’àmbit estatal i, en determinats moments, estes aliances han modificat o desdibuixat les seues reivindicacions nacionals. La comparació, per tant, no permet extraure conclusions mecàniques. Sí que planteja una qüestió comuna: què negocien estes forces i, sobretot, a canvi de què?
Cap dels casos internacionals esmentats no és plenament homologable al d’ERC. Malgrat les diferències ideològiques i estratègiques, les principals forces d’este repertori comparat han articulat les seues aliances i negociacions al voltant de reivindicacions nacionals identificables: autodeterminació, reconeixement nacional, autogovern, transferències de poder o preservació de la identitat política pròpia. El Sinn Féin, l’SNP, el PNB, el BNG o les forces sobiranistes del Quebec oferixen exemples diversos d’esta relació entre representació nacional i cooperació amb altres partits. No sempre han aconseguit els seus objectius, ni han estat immunes a les contradiccions. Però la qüestió nacional ha continuat constituint un element explícit de la negociació. En estos casos, la reivindicació nacional condiciona l’aliança. En la via que explora ERC, la pregunta és si l’aliança acabarà condicionant el projecte nacional. I ací rau el contrast que cal aclarir.
En este punt, la via d’ERC amb Podem presenta una possible anomalia estratègica. No perquè una força independentista no puga cooperar amb partits d’àmbit estatal, sinó perquè cal determinar quin és el sentit de l’intercanvi. Una cooperació d’este tipus pot servir per a obtindre avanços nacionals, ampliar la capacitat d’autogovern o acumular forces per a un objectiu sobiranista. Però també pot acabar subordinant la representació nacional a una agenda estatal.
El risc, en el cas d’ERC, és que la seua força parlamentària catalana passe a estar orientada principalment a la reorganització de l’esquerra espanyola, a la disputa amb el PSOE i a impedir un govern del PP i Vox. Estos poden ser objectius polítics legítims, però no constituïxen, per si mateixos, una estratègia d’independència. Evitar un govern de dretes a Espanya pot ser una prioritat compartida amb altres forces progressistes, però això no explica quin avantatge nacional específic obtindria Catalunya d’una eventual aliança.
En el darrer llibre de Gabriel Rufián, Cómo ganar a los fachas, i en el discurs del 24 d’octubre, amb Irene Montero i Junqueras a primera fila, l’objectiu operatiu que pren més rellevància és precisament la reordenació de l’esquerra espanyola i la construcció d’una alternativa al predomini del PSOE. La independència continua formant part del marc discursiu, però queda sense resoldre la qüestió decisiva: a canvi de què es convertix esta cooperació en un pas cap a la sobirania?
A canvi d’un referèndum acordat? De garanties d’autodeterminació? D’un calendari de sobirania? D’un reconeixement polític de Catalunya com a subjecte nacional? O simplement de més capacitat per a influir en la governabilitat espanyola i administrar l’Estat des de l’esquerra?
La diferència entre estes opcions no és menor. En el primer cas, la cooperació estatal seria un instrument subordinat a una estratègia nacional. En el segon, el projecte nacional quedaria integrat en una estratègia de transformació de l’Estat espanyol. Per això no n’hi ha prou amb afirmar que la independència continua en l’horitzó: cal identificar els objectius intermedis, els instruments disponibles i les contrapartides exigibles.
La comparació internacional encara fa més pertinent esta exigència. Les aliances parlamentàries, els pactes de govern i les coalicions electorals poden adoptar formes molt diverses, però interessa distingir entre una força nacional que negocia amb l’Estat per a avançar en els seus objectius i una força nacional que participa en la reordenació política de l’Estat sense concretar què n’obté per al seu projecte propi. No és una qüestió de pactar o no pactar amb partits espanyols, sinó de saber què es negocia, amb quines garanties i a canvi de què.
Si el projecte nacional acaba subordinat a les necessitats electorals espanyoles, això és una ampliació de la base independentista o una dissolució política d’ERC dins d’una altra lògica? És una cooperació instrumental, amb objectius, terminis i límits ben definits, o una dilució progressiva del seu projecte fundacional?
Després de l’1 d’Octubre, qualsevol canvi d’estratègia exigix una explicació més precisa. Cal saber quina força es vol construir, quin paper hi té la cooperació amb Podem, quins avanços nacionals es pretenen obtindre i quin preu polític es considera acceptable en cada pacte. També cal explicar com es relaciona esta orientació amb el mandat independentista que ERC ha defensat històricament i amb les expectatives polítiques generades durant el procés.
Perquè la qüestió central continua sent esta: què dona ERC i què obté a canvi?
Una entre tantes.