I

Ensurt i calma. I soparet a la Masia, a Ulldecona. Ensurt, córrer, i calma. Soparet. Me penso que compraré més jornals per a plantar morrudes. O arbequines. L’oli d’arbequina és molt fi. Això és una cosa que puc escriure ací i que tothom ho sàpigue. Tothom menys ma mare, que si coneix lo que me ronda pel cap me farà la pell. Mare, quin disgust! Quin disgust, però quina bona inversió.

II

Ensurt i calma. De Girona a Les Cases. A la fi, calma. Soparet.

No és que em vulgue repetir, sinó que és divendres i no passa res greu. Comencem lo cap de setmana. Demà m’alçaré a les 7 i aniré a ‘pegar un vistasset’ als arbres. Ja és temps d’arruixar el Nutrex. Ai, pos a arruixar.