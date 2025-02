Em censuro i encara sort

I

Sempre em passa que m’he de censurar en favor de dormir tranquil i no tenir malsons. Sóc d’aquesta mena de gentola que mentres condueix la Vespa es va cagant en tot i -anant-hi anant, narinant– amb la veu amplificada que ofereix el casc ben cordat, canta allò tant alegre del Pere Tàpias: ‘amb moto pitu-pa-pa-pa amb moto pitu-pa-pa-pa…’ I anar cagant-me en tot, malgrat faça un dia de collons, així sense sol, ben gris i ennuvolat! Ah, Tàpias!

Bon dia, pastoret!

Veniu a vore la finca que avui he comprat i és veïna de la de ma germana! Veniu a vore-la, a xalar amb mi!

Ai, si no em censurés! Aniria més a l’ample!

Boris Vian va fracassar un dia, només uns segons.

Pere Tàpias va ser, de llarg, una de les persones catalanes més importants del segle XX.

‘Arribant al lloc precís, amb l’excusa de fer un pis…’

Gent catalana, somrieu d’una vegada i per sempre, que arribarà el dia que serem lliures i no ho celebrarem!

II

’Amb moto pitu-pa-pa-pa…’

Escric des del càmping de Les Cases. Tot i que avui he comprat una altra finca, la sort ha estat caminar per sota d’estes nuvolades que tant m’agraden. Ah! Oh! Uh! Buf!

‘Amb moto pitu-pa-pa-pa…’

A n’esta finca hi sembraré adob verd, lo mes que ve. I a xalar. Té una caseta menudeta però la mar de guapeta, amb una figuera i un ametller a dins. Només li manca la teulada.

Que ma filla Aran la disfrute quan vulgue i avant.

Boris Vian va fracassar un dia, però un altre va escriure com un déu grec.

III

’Rodolem tots dos per terra i ens muntem la nostra guerra…’

Qui vol la guerra? Jo no la voldria mai. ‘Baix cap concepte’, que deia el president Gaspar.

Boris Vian va ser un geni, com en Pere Tàpias. Los matins del cap de setmana em despertava prontet per escoltar les seues Tàpias variades, a Catalunya Ràdio. Enyor. Enyor sincer.