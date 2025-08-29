Els Ports és la comarca més bonica del País Valencià. Els Ports, seguit del Maestrat. Això és precís dir-ho perquè aquells principatins que coneixem força el país germà del sud, ens meravella que sigue en el seu conjunt tant ric en bellesa, gent i paisatges. En rei en Jaume va posar la frontera al riu Sénia. Ulldecona (Ull-de-Quna), en referència al castell de Quna, que és el de Cervera del Maestrat, té un castell únicament cristià. Ull-de-Quna, doncs, és el topònim que assenyala el castell d’Ulldecona com aquell que es podia divisar des del castell àrab de Quna. I el que els dos castells compartien no era pas únicament el riu Sénia, sinó un pas ancestral dominat pels Ports: la Foia d’Ulldecona i el Pla de la Galera (o els Secans d’Ulldecona). No ens podem pas queixar de la nació que ens han llegat els nostres avantpassats.
