    • 29 d'agost de 2025
    La clartat es una jòia, Les meues fotografies
    Els Ports

    Les serralades del Montsià i de Godall vistes des del Castell de Cuna. A l’esquerra, el Massís dels Ports.

    Els Ports és la comarca més bonica del País Valencià. Els Ports, seguit del Maestrat. Això és precís dir-ho perquè aquells principatins que coneixem força el país germà del sud, ens meravella que sigue en el seu conjunt tant ric en bellesa, gent i paisatges. En rei en Jaume va posar la frontera al riu Sénia. Ulldecona (Ull-de-Quna), en referència al castell de Quna, que és el de Cervera del Maestrat, té un castell únicament cristià. Ull-de-Quna, doncs, és el topònim que assenyala el castell d’Ulldecona com aquell que es podia divisar des del castell àrab de Quna. I el que els dos castells compartien no era pas únicament el riu Sénia, sinó un pas ancestral dominat pels Ports: la Foia d’Ulldecona i el Pla de la Galera (o els Secans d’Ulldecona). No ens podem pas queixar de la nació que ens han llegat els nostres avantpassats.

