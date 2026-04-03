Els fets i les ganes

He llegit a X que vulgues o no ERC forma part de l’aritmètica en l’escacs per la independència. Bé, no he deia així, però venia a dir això. Això no és cert. Jo penso que ERC ja ha esdevingut un partit inoperant. La paraula inoperant és precisa perquè també implica o fa referència a l’àmbit vertebrador de qualsevol partit, que és el de la legitimitat. L’ERC de Macià i Companys és obvi que no és homologable a la dels actuals capitostos, per molt que en Francesc-Marc Àlvaro s’ho pense i pregone en una piulada. És evident que ja no és una questió de distàncies estratègiques, sinó de fronteres que s’han traspassat i, en conseqüència, hi ha un llenguatge que cal observar o repensar. Que la Taula de Diàleg va ser una Operació d’estat que s’ha traduït en un fum d’ignomínies, en un temps de silenci que, com tots els temps de silenci, esguarda una albada. I a la llum del nou dia, la lògica de la història desvetllarà moltes consciències encara incrèdules davant dels fets i les formes.
ERC és un vaixell afonat. ERC no és l’ERC de Macià i Companys. És una altra cosa molt diferent i això, per molta lletra rodona i literatura endiumenjada que li vulguen posar, és una realitat quotidianament revelada.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!