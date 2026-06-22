Els dits dels claustres

No ploris quan vencem. La felicitat em voldria ara més afonat. El perill de l’aire. Els dits fan memòria dels claustres. Comença la tristesa quan el plany no en té prou d’odiar. Però no ploris quan vencem davant de les cruïlles que no haurem conegut i l’estranyesa ens apropi a les paraules que han resistit. Els teus ulls han de sobreviure per fer l’amor, primer iradament, després més iradament si es pot, i finalment tornar a les platges on mai bufa, ni bufarà mai el Ponent.
Tempesta. Bastida. Alçar-se. Estimar. Escriure. Etcètera, etcètera.
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