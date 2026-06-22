Solcades

Eduard Solà Agudo

  • Benvinguda
  • L’autor del bloc
  • En línia
    • 22 de juny de 2026
    La nau de las anmas
    0 comentaris

    Els dits dels claustres

    No ploris quan vencem. La felicitat em voldria ara més afonat. El perill de l’aire. Els dits fan memòria dels claustres. Comença la tristesa quan el plany no en té prou d’odiar. Però no ploris quan vencem davant de les cruïlles que no haurem conegut i l’estranyesa ens apropi a les paraules que han resistit. Els teus ulls han de sobreviure per fer l’amor, primer iradament, després més iradament si es pot, i finalment tornar a les platges on mai bufa, ni bufarà mai el Ponent.

    Tempesta. Bastida. Alçar-se. Estimar. Escriure. Etcètera, etcètera.

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!