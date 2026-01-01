Els dies de pluja que venen

Vaig perdre la clau i uns mesos absurds van anar teixint la certesa que calia marxar d’aquella vall que cada migdia observava amb el neguit de qui vol tornar a casa. I ara l’alegria de saber que hem estat els herois, tu des de la distància del mar que compartim i jo en aquell eixam. Natale. Em ve a la ment la primera volta que vaig viatjar al teu país. Has fet possible una altra vegada allò que semblava oblidat. Ara sé que l’amor no es construeix, que l’amor existeix. Galledes d’aigua, aquests dies de pluja que han d’arribar.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!