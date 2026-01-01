Solcades

Eduard Solà Agudo

  • Benvinguda
  • L’autor del bloc
  • En línia
    • 1 de gener de 2026
    La nau de las anmas
    0 comentaris

    Els dies de pluja que venen

    Vaig perdre la clau i uns mesos absurds van anar teixint la certesa que calia marxar d’aquella vall que cada migdia observava amb el neguit de qui vol tornar a casa. I ara l’alegria de saber que hem estat els herois, tu des de la distància del mar que compartim i jo en aquell eixam. Natale. Em ve a la ment la primera volta que vaig viatjar al teu país. Has fet possible una altra vegada allò que semblava oblidat. Ara sé que l’amor no es construeix, que l’amor existeix. Galledes d’aigua, aquests dies de pluja que han d’arribar.

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!