Elogi dels cassets

Elogi dels cassetsDeixa un comentari
Ara que ha passat el temps suficient per pensar que ja he marxat de casa per no tornar-hi, constato que ma germana ha guanyat una cambra per a pintar. Un caballet, teles, olis, aquarel·les, culs d’ampolla amb aigua de colors, dissolvent: on hi ha aquest batibull abans hi havia un llit, dues prestatgeries, un ordenador, un escriptori, una cadena de música, molta pols i llibres. Aquesta habitació santsenca amb vistes al cel i a unes façanes centenàries tenia un aire diferent al d’ara. El meu aire, vull dir.
Fragment recuperat de l’arxiu web.
Comparteix això:
Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà