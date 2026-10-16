Elogi de Gabriel Rufián

Elogi de Gabriel RufiánDeixa un comentari
Cal reconéixer-li a Gabriel Rufián una habilitat política extraordinària: ha aconseguit que el discurs semble una barricada i el resultat, una sala d’espera. En un país on encara hi ha gent que compara les paraules d’un polític amb allò que realment defensa, ell ens convida a abandonar esta fiscalització tan de poble. Quina mania, la coherència. Quina insistència a demanar que les promeses, les aliances i els vots vagen dins de la mateixa maleta. Un polític modern no necessita tant d’equipatge: li basta una frase contundent, una cella ben arquejada i la resta ja ho facturarem a nom del context.
Ell vol salvar la humanitat i la humanitat mereix ser salvada.
Jo li admire, sobretot, la capacitat de convocar una revolta que no altere cap calendari de govern. Això és molt més difícil que plantar-se davant del poder: cal denunciar-lo amb prou intensitat perquè el públic s’emocione i amb prou prudència perquè el poder continue disposant de les claus. Rufián és el detector de fum perfecte: sona amb estrèpit, assenyala el perill i, quan arriba l’hora d’obrir la porta, et recomana no precipitar-te. La casa crema, sí, però abans convé escoltar totes les sensibilitats, especialment la del propietari de la gasolina, que també té una hipoteca emocional.
La distància entre el discurs i el resultat és, en el seu cas, una obra d’enginyeria. Les paraules avancen amb pas de manifest; els vots, en canvi, arriben sempre amb una carpeta de justificacions. Cada intervenció promet una ruptura i cada decisió acaba presentada com una sofisticada manera de no trencar res. No és contradicció, ens expliquen: és realisme. El realisme és eixe pont magnífic que permet passar de ‘no cedirem’ a ‘hem aconseguit que ens escolten’ sense haver de reconéixer que l’altra riba continua exactament on estava.
La sinceritat republicana, mentrestant, espera al replà. Havia vingut perquè li havien dit que ací es parlava clar. Du una pregunta elemental: ‘Què defenses, fins on i a canvi de què?’ Pobra dona. Encara creu que la política consisteix a explicar els límits abans de travessar-los i els compromisos abans de vendre’ls com a victòries. Encara no sap que una rectificació ben il·luminada pot semblar una prova d’intel·ligència, i que una renúncia amb bona escenografia rep el nom de responsabilitat. Li falta pantalla i li sobra memòria.
Amb els drets nacionals passa una cosa preciosa: ocupen molt poc quan els plegues bé. Hi ha qui els vol exercir i hi ha qui sembla preferir-los com aquelles bicicletes estàtiques que et permeten fer quaranta quilòmetres sense moure’t del menjador. Suem, ens indignem, publiquem el resultat. Catalunya ha tornat a pedalar de valent. El comptador puja, el discurs s’escalfa i el paisatge polític continua exactament al mateix lloc. Demà, nova sessió de sobirania cardiovascular, amb una foto final i cap canvi de trajecte.
D’ací ve la meua fascinació per eixa política que et parla amb veu de ruptura i et deixa amb sensació de tràmit. Entres reclamant el dret a decidir i ixes valorant positivament la qualitat de l’escolta. T’havien promés una porta; ara tens un excel·lent diagnòstic de la paret. T’havien anunciat una clau; ara t’ofereixen una roda de premsa sobre la importància simbòlica dels panys. I compte amb protestar, perquè aleshores apareix el gran argument del nostre temps: tu no has entés la complexitat. La complexitat és eixe lloc magnífic on les contradiccions dels dirigents obtenen un màster i els resultats dels votants, una nota a peu de pàgina.
Rufián em sembla especialment inspirador com a personatge d’esta comèdia perquè ha convertit la rèplica en una mena de política exterior: molta contundència a la frontera del discurs i cap annexió de territori. El sarcasme li dona aparença de dissolvent universal, i jo, que també gaste mala llet, em quede mirant el pot: a vore quina estructura de poder dissol exactament. Perquè una frase pot deixar un adversari sense resposta durant deu segons i deixar intacta la seua capacitat de decidir sobre tu durant quaranta anys. És una diferència menuda, però decisiva. Cap perfectament en un vídeo curt i desapareix quan arriba l’hora de comptar els vots.
El seu gran triomf és haver convertit la distància entre el que diu i el que aconsegueix en una prova de profunditat. Si el resultat no arriba, és que la realitat és complexa. Si el pacte desmenteix la promesa, és que governar exigeix matisos. Si la línia roja acaba sent una catifa, és que la política no pot viure de gestos. I si algú recorda les paraules d’ahir, se’l convida a madurar. La maduresa, pel que sembla, consisteix a entendre que els principis són ferms fins que interfereixen amb una majoria parlamentària.
El republicanisme, aquell senyor inoportú, insisteix que la ciutadania ha de poder controlar els representants. Quin mal gust. Ara que havíem aconseguit convertir-los en personalitats, arriba este pesat amb una llibreta i vol saber què han fet amb el mandat. No pregunta si han estat brillants. No pregunta si han fet ràbia a la dreta. No pregunta si han guanyat la discussió a les xarxes. Pregunta si han defensat allò que deien defensar i si els seus vots han produït alguna cosa més que titulars. És evident que necessita assessorament comunicatiu: encara confon una república amb un sistema per a repartir poder i no amb un concurs permanent de frases memorables.
Per això jo propose un homenatge a Rufián: una estàtua eqüestre damunt d’una bicicleta estàtica. Mirada al futur, gest de combat, comptador de quilòmetres i una cadena perfectament lubricada perquè no avance mai. Al pedestal, una pantalla reproduirà les millors intervencions mentre el públic podrà comprovar, amb absoluta transparència, que el mecanisme funciona: molt de moviment, cap desplaçament. Quin impuls. Quina energia. Quina manera de deixar-se la pell sense deixar empremta.
I davall de tot, amb una lletra prou gran perquè la llija també qui aplaudix, una pregunta republicana, sincera i nacional: després de tant pedalar, de tantes línies roges i de tantes victòries comunicatives, qui continua tenint les claus? Perquè eixa és, precisament, la qüestió que el discurs espectacular procura ajornar: no qui parla més fort, ni qui guanya la discussió, sinó qui conserva la capacitat efectiva de decidir mentre els altres celebren el moviment. Si les claus continuen en les mateixes mans, tota la revolta haurà sigut només això: un detector de fum fent soroll davant d’una porta que ningú no pensa obrir.
Calla, fill. No digues res. ‘La gent no es significa.’