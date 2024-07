El ver amor

Amor. Únicament això. Llegiu i rellegiu l’Antic i el Nou Testament i adoneu-vos que Déu només ens demana amor. Que l’estimem. Només hi ha una manera vera de servir a Déu: estimant-lo. Si jo acudeixo a l’Eucaristia és per estimar a Déu i fins i tot agraïr que es deixe estimar per mi, que sóc un pecador, que no sóc capaç de portar una vida santa. Jesús ens demana que l’estimem i que ens estimem com ell ens ha estimat i estima. Únicament això: lliurem-nos al perdó i a l’amor i la resta ens vindrà donat. Créixer, emmalaltir, divorciar-se, què sé jo, viure! Únicament això: amor. Si no som capaços d’entregar-nos a aquest manament implícit i explícit a les Escriptures, no serem mai capaços de construir res de bo, ni com a persones, ni com a nació, ni com a família, ni com a comunitat, ni com a pares, ni com a fills, ni com a germans. Estima i via fora, però estima de veres.