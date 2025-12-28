El tarot del Solcades

A quarts d’una del migdia he tingut una experiència amb el més enllà -ja sabeu a què em refereixo, ara tampoc cal estudiar gaire per endevinar-ho. Després d’un temps indeterminat, he vist que el futur d’aquest bloc depenia de les qualitats innates o no que tinc per fer anar el tarot. Les cartes, vull dir. Aquest bloc necessita un tarotista de nivell com jo. Perquè el problema d’arrel no és el perill que representa pel conjunt de la ciutadania que el reiki ja cotitzi menys que cent grams de llenties cuites, per increïble que sembli. No. El perill és que estem més despistats que un elefant a Canaletes, com deia aquell. Amb el cas d’ERC ja anem a l’ample, ja ho donem tot per guanyat per perdut, per possible i impossible alhora, per absolut i quàntic en la pràctica. Per molt cert però per més fals que un llobarro de quatre potes. És l’hora que el filtre dels tarotistes de nivell com jo (no d’aquells que si non è vero è ben trovato i si l’encerto, l’endevino) alcin la veu i ben amunt les cartes. I al loro, com diu el president, que no anem tant malament per anar a Sants. Això ja us ho avanço. Per això, a partir d’ara i fins la mitjanit el Solcades esdevindrà un bloc rigorós dedicat únicament a la Ciència del Tarot en benefici de tots els innocents i avall a tota que fa baixada.
PS. Estalvieu-vos qualsevol mena de comentaris, si us plau.
