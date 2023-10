‘El saben aquell que diu que era un político que se murió?’

Llega el paiu a las puertas del cielo, pica a la porta y en estas que l’obre sant Pere. Diu ‘buenas’. San Pedro se lo mira, revisa el historial y diu ‘bueno, de momento pasarás un tiempo en el infierno, allà a baix, sabes?’

El tio resignado baja a los infiernos, le abre Satanás con los brazos abiertos, ‘pasa, pasa…’ El paio eso que entra y se encuentra que aquello era Sodoma y Gomorra: sexo, alcohol, drogas… todos los vicios. Feliz como un enano, el paiu pasa dos eternidades hasta que llega Satanás y li diu: ‘ahora tienes que partir para el Cielo’. El tiu se’l mira y diu ‘bueno’.

Con estas que llega el tiu a las portes del Cielo, llama a la puerta, le abre san Pedro y este le dice ‘veus aquell núvol’? Diu ‘lo veo’. ‘Pues te subes en ella y empiezas a rezar sin reposo.

En eso que pasan las eternidades i estaba el tio desesperado por regresar al infierno y así que ve pasar a Pedro li diu desconsoladamente ‘por qué no me devuelves al infierno, titu? He sido un capullo toda mi vida’ Pedro se lo mira y li diu: ‘vale’.

Así que el paiu sale por la puerta y comença a córrer cap al infierno, llega a la puerta, le abre Satanás y este li diu ‘qué haces aquí? No te había mandado al Cielo?’ Y el político le dice ‘sí, pero me gusta más el infierno’.

El diablo se lo mira con lástima y li diu ‘sabes qué? Coge este martillo y este hierro y empieza a picar sin pestañear’. El paiu se lo mira incrédulo i li diu ‘y el sexo y la farlopa?’ ‘Esto sólo los días de campaña, sabes?