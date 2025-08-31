La vida comporta sofriment. Ací no hi ha discussió possible. És un sofriment que contrasta amb la bonesa de la majoria de les persones. Vivim amb el soroll, convivim a tothora amb les desgràcies. No és gens guai això del capitalisme. Jo penso que no estem preparats per a tanta violència, malgrat esta sigue inherent a l’espècie. Que sigue un tabú parlar de la primera causa de mort dels joves dels nostres dies no fa més que reforçar la idea que una gran injustícia atenalla tots els àmbits de les nostres vides. Arreu. Arreu la por que només beneficia este sistema violent i pervers. Això no té res a vore amb el missatge de Jesús, però sí que té a vore amb la seua vigència i la convicció que si cadascú de natros, de forma individual, s’acosta a Ell i renuncia al mal d’acord amb els Manaments, la humanitat seguirà tenint futur. I l’individu trobarà aquell benestar que es mereix. Cal renunciar, sense por, a moltes coses del nostre dia a dia. La por no serveix per a res.
Avui acaba aquesta secció que he anomenat ‘La clartat es una jòia’ i que ens ha acompanyat cada dia d’aquest agost. Si voleu recuperar la mateixa experiència de l’any passat, que vaig anomenar ‘La màgia del celobert’, podeu fer-ho ací. I si voleu vore un recull d’altres imatges meues, editagdes en relació a este capítol del Solcades, podeu fer-ho ací.
Salut i amor.
