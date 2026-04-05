El relat en construcció

És d’agraïr l’entrevista que avui publica VilaWeb al sr. Joan Tardà perquè segurament caldrà tornar-hi passada la campanya electoral que ha encetat l’anomenat Front d’Esquerres de la Catalunya autonòmica.
Com tothom sap, del que es tracta és de seguir insistint en la cançó de l’enfadós, quina tornada ens diu ‘esquerres i dretes’ i ‘tricolors, estelades i tutti colori’. Que també és un encert dels que fan història que el sr. Rufián s’expressi en llengua estrangera al Congrés espanyol.
Com a partit inoperant, ERC ha de salvar-se i per a fer-ho ara li calen les complicitats del 155 més els vots del 155 a la rereguarda. Aquesta és l’única clau de volta. Perquè es pensen que les sigles ho suporten tot i viuen com una traïció allò que s’escape del seu bonisme il·lustrat.
És allò que del passat no es pot viure i per això són tant realistes i honestos que es neguen a dir que som República, però apel·lar al 1936 (sic) deu ser folklore, llegenda i dogma que, si pot colar, doncs es diu i avant i si l’encerto, l’endevino, i si no, doncs demà serà un altre dia.
Tot allò que ens allunyi de la unitat per la independència serà benvingut per a can ERC, el partit inoperant. Pregunteu-vos per què, que de motius n’hi ha i no els diuen.
PS. Suposo que per a can ERC no fer referència al retorn dels nostres exiliats, entre ells el president Puigdemont, deu ser una qüestió de lesa gravetat entre les ‘esquerres i les dretes’. Suposo jo.
