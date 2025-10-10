El Principat i l’Imperi Antic Egipci

S’ha parlat molt sobre com es van produïr (per dir-ho a la manera del Molt Honorable) les piràmides de Quèops, Quefrè i Micerí, però no tant que la seua producció va ser el motor de creixement en el qual es va basar l’economia de l’Imperi Antic Egipci. Després del Primer Període Intermedi, durant l’Imperi Mitjà, la història va canviar substancialment, però això són figues d’un altre paner. Allò que ara hem de celebrar és que, com molt bé retreia don Rufián a Junts (els nacionalistes, per a que tothom ho entengui) al Congrés de la Metròpoli, el model econòmic havia de fer un gir i aital fita ha esdevingut una realitat. Mai tant, colla d’escèptics i soques. D’una altra manera no s’explicaria que la producció de 200000 pisos i forces milers més no suposin un nou paradigma en l’economia tal i com l’hem conegut fins ara, una revolució sense precedents en el món post industrial, en el creixement que el Principat experimentarà, bo i respectant els paisatges i integrant tota una xarxa de mitjans i recursos basada en la nova economia que encara no té nom, però que ens salvarà segur de tot llast fins ara associat al capitalisme. Una vegada més, una empresa com aquesta ens assegurarà un avenç en el benestar i la democratització d’allò que ateny al progrés. I qui no s’ho cregui (perquè sempre hi ha el típic malpensat), que s’informe sobre l’Antic Egipte i les 10 tesis sobre Feuerbach i done gràcies.
