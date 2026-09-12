El plàstic jove

El plàstic joveDeixa un comentari
El tren sortia més econòmic i et feien un descompte al cinema i alguna collonada més, però jo únicament m’estimava el Carnet Jove pel seu simbolisme. Vols adonar-te de la magnitud de la tragèdia? Nosaltres t’hi ajudarem de bon grat! I he perdut el Carnet Jove i, dolgut com visc encara, m’he negat a passar per un jove català Més25. I ara sóc d’una altra caixa que es diu com una capital de província catalana i que té un aire així com a més modest i auster, que ja m’agrada. Feia temps que me la mirava de cua d’ull, des de fora, perquè em recordava la caixa on de marrec entrava puntualment a reclamar el Cavall Fort que ja em tenien reservat: lo tebeo del xiquet de la Ramoneta la faldudeta. El Cavall Fort i un joc de bolis que es muntaven, a part dels caramels de rigor, que amb els anys han esdevingut la única reminiscència que ens queda d’aquell passat de glòria, lluna plena, nits estelades. Un dia es va acabar el Cavall Fort i vaig haver de subscriure’m-hi sense que això em causés un trasbals important. Fins i tot, amb agraïment envers el banc per haver-me fet descobrir la revista més entretinguda que he tingut el plaer de llegir fins avui. Fins avui, vull dir, fins els dia que un frívol i distant banquer ha fet a trossos davant meu el plàstic que em tractava oficialment de jove. Ha estat un acte breu però intens, marcat per un nus a la gola i una potent càrrega al pit que no em deixava pensar amb claredat. I és que és de veres que els bancs i les caixes han perdut absolutament el decoro.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà