No digues ‘nacionalista’Deixa un comentari
Hi ha una cosa curiosa en una part de l’esquerra contemporània: pot defensar una nació, un estat, una constitució, unes fronteres, una sobirania i fins i tot una determinada comunitat política, però s’incomoda profundament quan algú pronuncia la paraula ‘nacionalisme’. Nacionalista sempre pareix ser l’altre: lo català, lo basc, lo cors o l’escocès. Qui viu còmodament dins d’una nació dotada d’estat acostuma a quedar dispensat de l’adjectiu.
Això no és només una impressió. Michael Billig va dedicar Banal Nationalism (1995) precisament a estudiar este mecanisme: los nacionalismes dels estats consolidats poden arribar a resultar invisibles perquè la nació ja està incorporada a la vida quotidiana, a les institucions, als mapes, als informatius, a l’escola, a l’esport, a les fronteres i fins i tot al ‘natros’ aparentment innocent del llenguatge polític. Billig ha insistit posteriorment que los defensors de les fronteres d’un estat existent rarament són descrits com a nacionalistes, mentre que los moviments que volen modificar-les reben immediatament esta etiqueta.
Per això convé començar per la filologia: què vol dir ‘nacionalisme’? Si dixem de banda durant un moment totes les connotacions acumulades durant lo segle XX, la definició clàssica d’Ernest Gellner resulta extraordinàriament útil: lo nacionalisme és ‘primarily a political principle’ segons lo qual la unitat política i la unitat nacional haurien de ser congruents. No diu feixisme. No diu xenofòbia. No diu supremacisme. No diu odi a l’estranger. Defineix un principi de legitimitat política.
Benedict Anderson encara ho complica més —i ho fa més interessant— quan defineix la nació com una ‘comunitat política imaginada’, limitada i sobirana. ‘Imaginada’ no significa falsa: significa construïda mentalment per persones que mai no arribaran a conèixer personalment la immensa majoria dels seus compatriotes i que, tanmateix, se reconeixen com a membres d’una mateixa comunitat.
Des d’este punt de vista, afirmar ‘sóc independentista però no sóc nacionalista’ pot tindre sentit si s’utilitza nacionalista en una accepció molt concreta —etnicista, essencialista o supremacista—, però conceptualment és una fórmula problemàtica si allò que se defensa és que una comunitat nacional determinada constituïsca una unitat política sobirana. En la terminologia de Gellner, això entra de ple dins del principi nacionalista. La qüestió intel·lectualment interessant, per tant, no és simplement si hi ha nacionalisme, sinó quin nacionalisme, amb quina concepció de nació i sotmès a quins límits democràtics.
I ací apareix una altra confusió: identificar nacionalisme amb dreta. Històricament i teòricament, no s’aguanta. La ciència política ha estudiat explícitament lo nacionalisme d’esquerres i les diverses temptatives de conciliar socialisme, sobirania popular, autodeterminació i nació. J. J. Schwarzmantel ja analitzava el 1987 les formes de left-wing nationalism i advertia, alhora, dels problemes que comporta distingir-les clarament dels nacionalismes conservadors. Investigacions comparatives més recents constaten que les esquerres europees se seguixen relacionant amb la nació i lo nacionalisme, incloses les esquerres d’àmbit estatal, encara que sovint resolguen la contradicció amb un ‘silenci convenient’ sobre la seua pròpia concepció nacional.
Per tant, declarar-se d’esquerres i nacionalista no comporta cap contradicció lògica. És una posició política possible, sotmesa, naturalment, a les mateixes preguntes normatives que qualsevol altre nacionalisme: qui forma part de la nació?, com tracta les minories?, quina relació establix entre ciutadania i cultura?, accepta lo pluralisme?, considera iguals les altres nacions?, concep la sobirania nacional com un instrument democràtic o com un valor superior als drets individuals? Yael Tamir va dedicar Liberal Nationalism precisament a discutir la possibilitat de compatibilitzar pertinença nacional, autonomia individual i liberalisme, contra la idea que qualsevol nacionalisme haja de desembocar necessàriament en autoritarisme o exclusió. La tesi és discutida —i ha rebut crítiques—, però l’existència mateixa d’este debat acadèmic mostra que ‘nacionalisme = extrema dreta’ és una simplificació conceptual.
I arribem a Joan Fuster, perquè ací la confusió arriba a resultar especialment irònica.
Citar Contra el nacionalisme com si Fuster hagués escrit una simple impugnació de qualsevol nacionalisme és llegir lo títol i estalviar-se lo text. En aquell escrit de 1979, incorporat a Destinat (sobretot) a valencians, Fuster denuncia precisament la facilitat amb què una certa esquerra titlla de ‘nacionalista’ la reivindicació de les nacions sense estat mentre dixa fora de camp lo nacionalisme de la nació dominant. Parla explícitament de l’acusació de ‘nacionalista’ contra la ‘voluntat emancipatòria’ i replica als seus acusadors: ‘Com si ells no fossin tan nacionalistes, o més!’.
És difícil trobar una refutació més directa de la lectura que posteriorment se n’ha volgut fer.
Fuster no està descobrint que la qüestió nacional sigue una nosa reaccionària que cal abandonar per abraçar un internacionalisme abstracte. Està desemmascarant una asimetria semàntica i política: lo nacionalisme dominant té lo privilegi de no parèixer nacionalisme. L’estudi de la recepció de Fuster també ho ha remarcat: la crítica fusteriana apunta especialment contra lo nacionalisme espanyol exacerbat i contra la pretensió que determinades posicions estatals siguen neutrals mentre només les reivindicacions perifèriques mereixen l’etiqueta nacionalista.
Ací Fuster i Billig, salvant èpoques, contextos i tradicions intel·lectuals molt diferents, arriben a un punt sorprenentment pròxim: allò nacional que ocupa l’Estat tendix a naturalitzar-se. Ja no pareix ideologia. Pareix simplement ‘la realitat’. La seua llengua dixa de parèixer nacional i passa a ser comuna; la seua frontera dixa de parèixer nacionalista i passa a ser administrativa; la seua selecció esportiva és ‘la selecció’; la seua sobirania no és nacionalisme sinó ‘ordre constitucional’. L’altre, en canvi, té accent, bandera i ideologia.
I esta és probablement l’arrel de l’estigma que encara acompanya l’expressió nacionalisme d’esquerres. Lo segle XX va carregar justificadament la paraula nacionalisme amb records terribles de nacionalismes expansionistes, racistes i totalitaris. Però d’això no se’n deriva, ni filològicament ni políticament, que tota afirmació nacional sigue equivalent a aquelles formes històriques. La mateixa ciència política distingix nacionalismes estatals i subestatals, cívics i etnoculturals, democràtics i autoritaris, emancipatoris i imperialistes. La investigació contemporània sobre les esquerres europees tracta precisament esta pluralitat, no una essència única anomenada ‘nacionalisme’.
Des d’esta perspectiva s’entén perfectament que la gent d’Estat Català mos definim obertament com a nacionalistes i d’esquerres. La coherència d’esta autodefinició no depèn de convertir la paraula nacionalisme en una virtut per ella mateixa, sinó del contingut que li donem: autodeterminació, sobirania popular, defensa de la llengua i la cultura, justícia social i construcció democràtica de la comunitat política poden articular una concepció nacional d’esquerres; nacionalisme, exclusió ètnica, autoritarisme o superioritat nacional configurarien una concepció radicalment diferent.
Per això resulta més útil discutir adjectius, continguts i pràctiques que prohibir substantius.
I per això també hi ha alguna cosa conceptualment absurda en voler la independència de Catalunya però fugir espantat de la paraula nacionalisme. Si Catalunya és considerada una nació, si se’n defensa lo dret d’autodeterminació i si se vol que aquella nació dispose d’un estat propi, negar que això tinga cap relació amb lo nacionalisme exigix utilitzar una definició extraordinàriament restrictiva del terme. Se pot fer, naturalment; les paraules canvien de significat. Però llavors cal explicar què significa exactament nacionalisme.
Fuster ja havia detectat la trampa fa gairebé mig segle: resulta molt fàcil declarar-se ‘no nacionalista’ quan lo nacionalisme propi ja ve incorporat de sèrie en l’Estat, les institucions i lo mapa.
La qüestió, doncs, no és triar entre nació o esquerra. La pregunta políticament seriosa és una altra: quina nació, concebuda de quina manera, al servei de qui i amb quin projecte de societat.
Referències
Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 1983.
Michael Billig, Banal Nationalism, Sage, 1995.
Joan Fuster, ‘Contra el nacionalisme’, dins Destinat (sobretot) a valencians, 1979; posteriorment recollit a Contra el nacionalisme i altres textos, Barcanova, 1993.
Ernest Gellner, Nations and Nationalism, 1983.
J. J. Schwarzmantel, ‘Class and Nation: Problems of Socialist Nationalism’, Political Studies, 35, 1987, p. 239–255.
Yael Tamir, Liberal Nationalism, Princeton University Press, 1993.
Emmanuel Dalle Mulle i Tudi Kernalegenn, ‘The Left(s) and Nationalism(s) in Contemporary Western Europe’, Nations and Nationalism, 2023.