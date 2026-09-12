Solcades

Eduard Solà Agudo

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    • El mai acabar

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    El silenci és un mal aliat de la democràcia. Tan sovint el silenci no és qüestió de respecte, sinó de tot el contrari: el silenci és una cosa pròpia dels autoritaris i dels vius. Heus ací com el Tripartit calla mentre del Montsià en avall TV3 torna a perillar i és de veres. Heus ací, així mateix, com els anomenats Papers de Salamanca continuen a Espanya.

    Fragment recuperat de l’arxiu web.

    Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà

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