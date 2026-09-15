El feixisme de cada dia

El feixisme de cada diaDeixa un comentari
El feixisme gairebé mai no comença dient que és feixisme. Comença parlant d’ordre. De gent decent. De protegir els nostres. De recuperar una normalitat que, curiosament, sempre necessita algú a qui assenyalar. Es posa camisa neta, invoca la família, la pàtria, la seguretat, fins i tot Déu, i després busca un ésser humà prou vulnerable per convertir-lo en problema.
Aquesta és una de les seues grans hipocresies: exigeix als altres una moral que no s’aplica mai a si mateix. Parla de responsabilitat mentre necessita culpables. Parla de valentia mentre actua millor en grup. Parla de llibertat mentre només tolera la llibertat dels qui pensen com ell. Parla de veritat, però necessita simplificar-la fins que només queden consignes. I quan la realitat desmenteix el relat, no rectifica: busca un enemic nou.
El feixisme necessita fronteres morals. Nosaltres i ells. Els bons i els sospitosos. Els normals i els estranys. Els útils i els sobrants. A partir d’aquí, la crueltat es pot administrar amb una tranquil·litat burocràtica extraordinària. Primer una paraula. Després una burla. Després el silenci dels altres. Després una porta que no s’obre. I arriba un moment en què fer mal ja no sembla fer mal: sembla complir una norma.
Això és el més inquietant. No el crit del fanàtic, que almenys es reconeix de lluny, sinó la persona respectable que mira cap a una altra banda. La que sap i calla. La que diu que no vol problemes. La que condemna els excessos en privat i els justifica en públic. La que considera intolerable una paraula ofensiva però troba mil explicacions per justificar una humiliació.
Perquè el feixisme també creix així: amb petites covardies acumulades. Amb la por convertida en disciplina. Amb persones que prefereixen conservar la cadira abans que conservar la dignitat. Amb institucions que confonen obediència amb lleialtat i silenci amb pau.
I al final queda la seua contradicció més miserable: presumeix de força perquè té una por profunda de la fragilitat. Li molesta qui dubta, qui barreja, qui pregunta, qui desobeeix, qui recorda. Sobretot qui recorda. Per això necessita manipular la memòria.
La memòria és perillosa perquè conserva els noms, els rostres i les converses. Recorda qui va cridar. Però també qui va callar. Qui va apartar la mirada. Qui va obeir encantat. Qui sabia perfectament què estava passant i, malgrat tot, va continuar esmorzant com qualsevol altre dimarts.
I és aquí, en aquesta normalitat aparent, on el feixisme deixa de semblar un monstre. I precisament per això es torna més perillós.