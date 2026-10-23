El factor humà

El factor humàDeixa un comentari
Una llei pot extingir responsabilitats penals o administratives, però no pot decidir què va significar el procés, qui va prendre cada decisió ni quines explicacions continuen pendents. L’amnistia pot tancar expedients, però no el debat, de la mateixa manera que la normalització institucional pot restablir relacions entre governs i reduir la confrontació, però no converteix en consens allò que abans va ser ruptura ni en inevitables decisions que van ser polítiques i discutibles.
La convivència quotidiana i la memòria política no són incompatibles. De fet, són necessàries i segurament constitueixen l’indicador de salut democràtica més potent en una nació com la nostra. Una persona pot voler habitatge, salaris dignes i serveis públics, i alhora recordar l’1 d’octubre, les presons, l’exili, l’article 155 o les decisions de les institucions catalanes durant les protestes. Pot desitjar estabilitat sense renunciar a saber com s’hi ha arribat. La falta de mobilització no és oblit, i el cansament no equival a perdó.
La responsabilitat política tampoc desapareix quan canvien els governs o les aliances. No consisteix a repartir certificats de puresa ni a atribuir intencions encara no demostrables, sinó a identificar qui va decidir, amb quina informació, amb quins objectius i amb quines conseqüències. També implica acceptar que una resposta pot ser jurídicament defensable i políticament dolorosa. La repressió de l’Estat eximeix els dirigents independentistes d’explicar els seus plans? No. I una nova majoria tampoc no esborra les promeses, els gestos ni les renúncies anteriors.
Per això la normalització només serà sòlida si no es confon amb amnèsia. Normalitzar les institucions és necessari: cal governar, negociar i resoldre els problemes del present. Però normalitzar el relat sense revisar responsabilitats és convertir el pas del temps en una coartada i presentar com a natural allò que va ser fruit de decisions concretes. És demanar a la ciutadania que accepte el nou guió sense exigir als seus autors que expliquen els capítols anteriors.
Com va escriure Ortega y Gasset a Meditaciones del Quijote: ‘Yo soy yo y mi circunstancia’. També nosaltres som el que som i les circumstàncies que hem viscut. No es tracta de viure atrapats en el 2017, sinó d’evitar que el 2026 el convertisca en una habitació tancada on ja no cal entrar. Perquè els independentistes hem après coses que no deixarem de banda a l’hora de teixir noves estratègies democràtiques. El futur no es construeix negant el passat, sinó sabent què en fem. I per saber-ho, cal recordar qui va obrir cada porta, qui va decidir travessar-la i qui encara no ha explicat per què.
Demà, Podemos i ERC mos explicaran què és això de ‘Casa, vida i futur’. Correu comercial. I també memòria, responsabilitat i paraula? Catalunya màgica. Perquè la normalitat no és deixar de preguntar per discreció, prudència o poques ganes de tocar la pera. Si substitueixen les explicacions per silencis, no estarem davant d’una normalització pròpiament, sinó d’una amnèsia administrada.