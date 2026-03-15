Legissi, e aquò’s fòrça. E escrivi. Escrivi pauc. E pensi. Pensi tristament de còps. De còps, pensi amb esperança. E soi gaujós. Mai gaujós que non èri fa un temps. E aquela jòia depend de degun d’autre que de las personas qu’aimi amb certitud, perque amb lo temps ai aprés a las aimar. E aquò’s fòrça. De còps, me’n rendi pas compte de quant ai de sòrt d’èsser nascut dins aquesta nacion assetjada. Pasmens, es una benediccion, o disi, perque son pòble parla ma lenga. E aquò, ara, es fòrça. E coma crestian, de còps prègi per aqueste pòble e per nòstra nacion. Per la lenga partejada e per que prospere.
