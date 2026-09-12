Dues cites

Dues citesDeixa un comentari
La setmana passada parlava de la dificultat de llegir i païr el llibre Deseo de ser piel roja (Anagrama, 1994), del filòsof i professor Miguel Morey. I el cap de setmana passat comentava que començava una lectura que, en certa mesura, posava en relació amb la lectura d’en Morey. Es tracta de La lección de Auschwitz (Herder, 2004), de Joan-Carles Mèlich, que fins aquesta tarda (una setmana després del que tenia previst) no l’he començat a llegir. La seva lectura em resulta tan amena i terapèutica que no me’n puc estar de citar-vos un parell de passatges.
Fragment recuperat de l’arxiu web.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà