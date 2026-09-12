Divendres: vesprada de divendres.Deixa un comentari
Un plaer confessable de ma vida que ara se m’acut és el de viure sense presses ni esperes les vesprades dels divendres. Són hores per dedicar a pensar el cap de setmana, per marxar de concert fora de Barcelona (o per marxar de Barcelona perquè ja n’hi ha prou), per començar tres o quatre o cincs llibres i deixar-los tots de banda, per fer el got tot comentant lo de sempre amb els companys. En definitiva, per apagar el llum de l’habitació, assegurar-se que el despertador està desconnectat i bona nit i tapa’t.
Fragment recuperat de l’arxiu web.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà