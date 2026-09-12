Diumenge feiner

Diumenge feinerDeixa un comentari
No és que m’agradi especialment, això de treballar. Si pogués, de ben segur que enlloc de treballar a canvi d’un salari mensual dedicaria aquesta meua joventut a continuar descobrint, un poc cada dia, la nostra història medieval. Però com que no tinc beques i he pres la determinació de formar-me com a documentalista, a continuar treballant a mitja jornada s’ha dit. I bé, avui diumenge hem fet inventari a la llibreria on em guanyo les quatre garrofes que em permeten viure sense gaires luxes (sense cap luxe, vaja). Encabat, he dinat a Sants amb ma germana un abadejo amb samfaina sublim i, finalment, he enfilat cap a caseta amb la intenció de descansar i dutxar-me i ensabonar-me molt i molt mentre escolto Mesclat o Sangtraït (avui m’he llevat amb el Torna Serrallonga! i encara no m’ha abandonat) i mirar l’Avui i els quatre missatges dels llampats dels meus companys més formals i jo què sé més. Bé, diràs que hauria d’enllestir les pràctiques d’aquesta setmana.
Ai, com m’agradaria estar a la terreta! Encara farem un darrer pensament…
Ai, com m’agradaria estar a la terreta! Encara farem un darrer pensament…
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà