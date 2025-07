Per deutes poso la meua condició de pallasso. I no em salvo. Segur que no em salvo. Per deutes, dos jornals de terra bona però que caldria sanejar. Segur que tampoc em salvo, però ja és més que això de pallasso. Més. Per deutes, la condició de pallasso, els dos jornals i un iPhone 16. Per deutes, pallasso, terra, iPhone i el 20% de la biblioteca. No m’ho acceptaria. Segur que no. Pallasso, terra, iPhone, llibres i sis mesos de feina a estall sense sou. Curt. Quina merda. Idò. Per deutes, la feina, l’iPhone, pallasso, terra, llibres i cinquanta records potents. No. Dirà que no.